Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin BOTAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 245 milyon metreküple 8 Ocak 2019'da gerçekleşmişti.

Kar yağışının etkisini gösterdiği 15 Ocak'ta doğal gaz tüketimi 239 milyon metreküpü aşarken, dün 274 milyon metreküp günlük doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,75 artarak 50 milyar metreküpe yükselmişti.

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 2 milyar 223 milyon 458 bin metreküple haziranda gerçekleşti.

Doğal gaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaştı

Geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyon olarak hesaplanıyor.

Bu yıl da yeni yerleşim yerlerine doğal gazın ulaştırılması ve soğuk geçen kış nedeniyle tüketimin artması bekleniyor. Ocak ayının ilk yarısı itibarıyla 3 milyar 500 milyon metreküpe yakın tüketim gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 700 milyon metreküplük tüketim kaydedilmişti.