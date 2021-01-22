Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arianit Hoxha, Çevre ve Şehircilik Bakanı Naser Nuredini ile Kuzey Makedonya Türkiye Büyükelçisi Jon Ivanovski'nin de dahil olduğu heyet ile TARSİM Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelindi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel'in katılım sağladığı program çerçevesinde, Türkiye'deki tarım uygulamaları, tarım sigortaları sisteminin yasal çerçevesi ile sistemin genel yapısı ve gelişimi hakkında genel bilgi verildi. TARSİM'in Dünya'da örnek gösterilen bir sistem olduğunu ifade eden Kuzey Makedonya'dan gelen heyet, sonraki dönemlerde yapılması planlanan iş birliği konusunda da karşılıklı istek ve kararlılıklarını dile getirdi.

TARSİM tarafından ise ''Ülkelerimiz için hayırlı olmasını dileriz'' denildi.