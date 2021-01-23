Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergün, çalışanların ve emeklilerin 2006'ya kadar harcamaları karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek suretiyle vergi iadesi aldığını hatırlattı. Bu sistemin yerine 2006'dan itibaren; emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulamasının getirildiğini belirten Ergün, ek ödeme için yüzde 4-5'lik oranların belirlendiğini vurguladı. Kazım Ergün, bekâr bir çalışanın bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi alırken, emeklilerin ek ödemesinin ortalama 90 lira olduğuna dikkati çekerek "Ek ödeme uygulaması, emeklileri fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtardı ama yüzde 4-5'lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerinin düşmesine de neden oldu. Emeklilerimize ek ödeme olarak verilen ortalama 90 liranın günümüzde bir cazibesi kalmadı. Bu rakamın artması için yüzde 4-5 olarak uygulanan oranın ivedilikle yüzde 10'a yükseltilmesi gerekiyor" dedi. Ergün, çalışanlar ve emeklilerin harcamalarından alınan KDV ve ÖTV oranlarının aynı olmasına rağmen vergi iadesinde eşitlik kuralının bozulduğunu söyledi. Ergün "Oranın yüzde 10'a çıkartılmasıyla, ortalama 90 lira olan ek ödeme miktarı yaklaşık 180 liraya yükselecektir. Bu da birçok emeklimizin bir derdine merhem olacak" diye konuştu.

ZAM FARKI HESAPTA

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ocak 2021 zam farkları dün ödendi. Toplam tutar 740 milyona yaklaştı. SSK ve Bağ-Kur aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde verilmeye başladı.