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GSS ve Bağ-Kur prim borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak
23.01.2021 - 04:15 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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761987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761987.aspx
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