Dolar/TL 7,41 bandında hareket ediyor.
Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısında faizi yüzde 17'de bırakması sonrasında dün 7,35'in altına kadar gerileyen dolar 7,41 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL de 9,03 civarında seyrediyor.
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Dolar/TL 7,41 bandında hareket ediyor.
Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısında faizi yüzde 17'de bırakması sonrasında dün 7,35'in altına kadar gerileyen dolar 7,41 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL de 9,03 civarında seyrediyor.
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