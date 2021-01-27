Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 27 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,3462

Dolar satış: 7,3606

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9319

Euro Satış: 8,9532

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,0890

Pound satış: 10,1128