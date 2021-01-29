Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Uygulamayla vatandaşın bir tıkla ürünlere daha uygun fiyatla ulaşmalarının önü açılacak. Serbest piyasa şartlarında da fiyat istikrarının oluşması sağlanacak. Öte yandan zeytinyağı, ayçiçek yağı, un, tuz, şeker, bakliyat, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünleri de ön plana çıkarılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin satıldığı PttAVM.com’un çatısı altına FİSKOBİRLİK ve ÇAYKUR ürünleri de dâhil edilecek. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği, süt ve süt ürünlerini de günlük olarak vatandaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planlıyor. TMO ile de bir süredir çalışma yürüten PttAVM; pandemi döneminde pirinç, nohut, mercimek, fındık, fındık yağı, fındık ezmesi, kuru üzüm, kuru incir gibi ürünleri vatandaşın evine kadar uygun şartlarda ulaştırılıyor.