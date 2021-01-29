Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Covid-19 pandemisi sebebiyle bütün dünya kapandı, seyahatler yok denecek kadar azaldı, birçok ülke virüsün zirve yaptığı ülkelerle hava yolu trafiğini kapattı. Uçakların yerde kaldığı bu dönemde dünyanın birçok hava yolu şirketi, devletten aldığı desteklere rağmen dev zararlar açıklarken, Türk Hava Yolları (THY) aldığı tedbirlerle zararı minimumda tutmayı başardığını açıkladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “İngiliz hava yolu şirketi 10 bin, Fransız hava yolu şirketi 6 bin çalışanıyla yollarını ayırırken biz 66 bin istihdamımızı korumayı başardık. Üstelik Alman taşıyıcı 10,3 milyar avro, İngilizler 2,5 milyar avro devlet yardımı alırken biz devletimize yük olmadan istihdamımızı koruduk. Bunu çalışanlarımızın büyük fedakârlığı ile gerçekleştirdik. Kimseyi geride bırakmadık, kimseyi işten çıkarmadık. Bu tercihten de çok memnunuz. Virüs sebebiyle kaybettiklerimiz oldu. Onları unutmadık, ailelerini unutmadık, unutmayacağız. Her birine minnettarız” dedi. THY'nin yolcuda dünyanın en iyi 5’incisi, kargoda ise en iyi 6’ncısı olduğunu söyleyen Aycı “2023 için ilk 3” hedefini tekrar etti.

Mayıs ayında İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalini de açacaklarını, taşınma gerçekleştiğinde eleştiri yağmuruna tutulan İstanbul Havalimanı’nın, THY ile birlikte Avrupa'nın zirvesine çıkacağını belirten Aycı, bu yıl nisanda turizm sezonunun başlamasıyla yolcuda 2019’un yüzde 70’ine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Turizmin de virüsün seyrine göre gelişme göstereceğini, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon sonucunda Türk turizmine de en büyük katkıyı sağlayacaklarını dile getirdi. Bu konuda dünyanın aşıya ulaşımının çok büyük önem taşıdığını dile getiren Aycı “Bütün dünyaya bakın, aşıya ulaşmak için paranızın olması yetmiyor. Türkiye test aşamalarında bütün şirketlerle irtibata geçti, burada Faz-2 ve Faz-3 çalışmaları yapıldı ve bu sebeple aşı teminini en hızlı sağlayanlardan oldu. Şu an aşılamada 6. sıradayız. Hızlandıkça turizm talebi de artacak. 1933’te 5 uçak 30 personelle başlayan ve ‘İstikbal Göklerdedir’ hedefini koyanlara borcumuzu, al sancağımızı gururla taşıyarak bir nebze de olsa ödeyebileceğiz” ifadesini kullandı.

İHRACATÇININ REKORUNA İNDİRİMLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz günlerde hizmet ihracatçısı olarak ödüle de layık görülen THY'nin ihracatçıya da destek olduğunu söyleyen THY Genel Müdürü İlker Aycı, deniz ürünlerinden çiçeğe ve hatta bazı tekstil ürünlerine kadar birçok ihracat ürününü taşıdıklarını, yüzde 25’e varan kargo indirimleri yaptıklarını ifade etti.

THY'DEN ÜÇ YENİ ŞİRKET ÇIKACAK

THY'nin teknoloji şirketini kurduğunu, aynı zamanda Turkish Cargo ve Anadolujet’in de gerçekleşeceğini, bu yeni şirketlerin de kendi kanatlarıyla uçmasını sağlayacaklarını ifade eden İlker Aycı, “Daha şirketleşme çalışmaları yürürken rakiplerden, sektörden ortak teklifleri geliyor. Aceleci değiliz. Hem kargo hem teknoloji şirketimizin yolu çok açık. Onlara güveniyorum” dedi.

DÜNYAYA AŞIYI DA BİZ TAŞIYORUZ

Pandeminin başından itibaren tıbbi malzemeyi dünyanın her yerine ulaştırdıklarını, yardım malzemeleri gönderdiklerini, tıbbi malzeme taşıyıcısı olarak dünyada ilk 2’de olduklarını söyleyen İlker Aycı "Dünyaya aşı taşımaya başladık. ABD, Avrupa ülkeleri, Brezilya, Avrupa ve Çin çıkışlı olup da çeşitli ülke merkezli olarak aşı taşımalarını gerçekleştirdik. Bunları özel konteyner ile taşıyoruz. Zaten aşıdan önce de nadir bulunan ilaçlar dâhil, soğuk zincirlerle taşıma yapıyorduk. Şimdi aşıyı da düzenleme ile taşıyoruz. Çin’den önce 3 milyon, ardından 6,5 milyon doz aşıyı ülkemize getirdik. Aşı taşıması için kargo firmalarıyla anlaşmalar yapıldı. Onlardan bize peyderpey yük de geliyor. 120 ülkeye hava kargo yapıyoruz. Hemen hemen her aşıya dokunmuşuzdur" diye konuştu. Dündaya binlerce kişiyi ülkesine ulaştırdıklarını, binlerce Türk vatandaşının ülkesine getirildiğini hatırlatan İlker Aycı, bu konuda BM'den de insani görev yerine getirmeleri sebebiyle teşekkür aldıklarını söyledi.