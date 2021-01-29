İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar/TL 7,38 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 8,93 TL’de yer alıyor. Dün dolar 7,41 seviyelerinde yer almıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (29 Ocak 2021 güncel dolar ve euro)
29.01.2021 - 08:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,
763575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763575.aspx
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