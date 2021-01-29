Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

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