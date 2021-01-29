Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 69 azalışla 15 milyon 964 bin oldu.

Türkiye’nin 2020 yılında elde ettiği turizm geliri de yine bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kişi başı ortalama harcama yine bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 762 dolar oldu.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise; 2020 yılında 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile de Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye’ye en çok giriş yapılan iller

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da İstanbul ilk sırada yer aldı.

Antalya’nın ikinci olduğu sıralamada, Edirne üçüncü, Muğla dördüncü ve Artvin beşinci sırada yer aldı.

Turizmde son 5 yıl

Yıllar Ziyaretçi sayısı

2016 30 906 680

2017 37 969 824

2018 46 112 592

2019 51 747 199

2020 15 963 997

Yıllar Toplam Turizm Geliri (1000 $)

2016 22 107 440

2017 26 283 656

2018 29 512 926

2019 34 520 332

2020 12 059 320