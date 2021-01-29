Control Union tarafından, Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin işletmekte olduğu İhlas Armutlu Tatil Köyü yüzme havuzları ve kür merkezleri sosyal alanlarının ulusal ve uluslararası hijyen ve covid-19 tedbirlerine uygun geliştirilmiş olan “SAFE AREA Sertifikasyon Programı” kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için “Safe Area – Güvenli Alan Sertifikası” almaya hak kazandı.