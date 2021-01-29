Control Union tarafından, Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin işletmekte olduğu İhlas Armutlu Tatil Köyü yüzme havuzları ve kür merkezleri sosyal alanlarının ulusal ve uluslararası hijyen ve covid-19 tedbirlerine uygun geliştirilmiş olan “SAFE AREA Sertifikasyon Programı” kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için “Safe Area – Güvenli Alan Sertifikası” almaya hak kazandı.
İhlas Armutlu Tatil Köyü ‘Güvenli Alan' sertifikası aldı
29.01.2021 - 13:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Armutlu Aqua Park ve SPA tesisleri Covid-19 tedbirleri kapsamında güvenli alan sertifikası aldı.
Etiketler : ihlas armutlu tatil köyü,
763637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763637.aspx
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