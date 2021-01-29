Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Control Union tarafından, Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin işletmekte olduğu İhlas Armutlu Tatil Köyü yüzme havuzları ve kür merkezleri sosyal alanlarının ulusal ve uluslararası hijyen ve covid-19 tedbirlerine uygun geliştirilmiş olan “SAFE AREA Sertifikasyon Programı” kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için “Safe Area – Güvenli Alan Sertifikası” almaya hak kazandı.