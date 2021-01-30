İstanbul Kapalıçarşı'da 7,3840 liradan alınan dolar, 7,3860 liradan, 8,9380 liradan alınan euro ise 8,94 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 8,94 liradan satılmıştı.