İstanbul Kapalıçarşı'da 7,3840 liradan alınan dolar, 7,3860 liradan, 8,9380 liradan alınan euro ise 8,94 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 8,94 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada döviz fiyatları (30 Ocak 2021 dolar ve euro fiyatları)
30.01.2021 - 09:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,3860 liradan, euro ise 8,94 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,döviz,
763808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763808.aspx
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