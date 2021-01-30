Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; mülkiyetleri/tasarrufları Kütahya Belediyesine ait ilanda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konuldu.
Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek
30.01.2021 - 10:16 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek. İşte detaylar...
Etiketler : Kütahya Belediyesi,
763828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763828.aspx
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