Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında başvuruda son 3 güne girilirken, bugüne kadar 105 milyar 712 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan bilgilere göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara yoğun ilgi gösteriyor.

Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulundu, bu kapsamda 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alındı.

Bugüne kadar 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırılırken, alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

Yapılandırmada süre uzatılmayacak

17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin, elektronik ortamda yapılması sağlık açısından önem arz ediyor.

Ödemeler için son gün 1 Mart

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş'tan son çağrı

SGK İstanbul İl müdürü Murat Göktaş, "30 Aralık 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından; yapılandırma için son başvuru tarihi, 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, İlk taksitin son ödeme tarihi ise 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır" dedi.

"Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle işveren ve sigortalılarımıza, yapılandırma müracaatlarını E-Sigorta kanalıyla veya e-devlet yoluyla yapmalarını tavsiye ediyoruz" diyen Göktaş, "Borcunu peşin ödeyen işverenlerimiz için Yİ-ÜFE nin %90'ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenlerimiz için Yİ-ÜFE nin %50'si siliniyor. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Yapılandırma ile sağlanan avantajlar

Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına Yİ—ÜFE uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun şartlarda ödeme imkanına kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir."