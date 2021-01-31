İstanbul Kapalıçarşı’da 439,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 439,70 liradan, 2 bin 896 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 917 liradan, 401 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405 liradan, 2 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 850 liradan, bin 415 liradan alınan Yarım Ziynet bin 425 liradan ve 708 liradan alınan Çeyrek Ziynet 713 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları (31 Ocak 2021 güncel altın fiyatları)
31.01.2021 - 08:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,70 lira oldu.
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