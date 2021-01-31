Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilanda özelliği ve Sıhhiye ve Beytepe'de yerleri belirtilen baz istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama işi yapılacak.
37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek
31.01.2021 - 11:34 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
37 adet baz istasyonu yerinin ihaleyle kiraya verileceği ilan edildi.
Etiketler : baz istasyonu,
764074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764074.aspx
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