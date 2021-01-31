Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilanda özelliği ve Sıhhiye ve Beytepe'de yerleri belirtilen baz istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama işi yapılacak.

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