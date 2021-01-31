Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 turizm verilerine göre geçen yıl ülkeye 15 milyon 964 bin turistin geldiğini ve 12 milyar 100 milyon dolarlık da gelir sağlandığını hatırlattı.

Aylara göre değerlendirmede ise ilginç bir tablo ile karşılaşıldığını dile getiren Yavuz, şunları söyledi:

"İlk defa turizm sezonunun zayıf olduğu ocakta gelen turist sayısı, sezonun yoğun olduğu temmuz, ağustos ve eylülü geçti. Turist sayısı bakımından yılın şampiyonu ocak oldu. Ayrıca 2020'de turist sayısında artış yaşandığı tek ay da ocak. Turizmcilere 'bir gün gelecek ocak en iyi ay olacak' desek, kimse inanmazdı. Salgın ezber bozdurdu."

Kişi başı gelir arttı

Yavuz, geçen yıl gelen turist sayısında düşüş olmasına karşın kişi başı gelirde artış yaşandığını ifade etti.

Turizmde en iyi yıl olarak tarihe geçen 2019'da kişi başı gelirin 666 dolarla kapandığını belirten Yavuz, "Salgın döneminde kişi başı turist geliri 762 dolara yükseldi. Dördüncü çeyrekte ise bu rakam 854 dolara ulaştı. Bunun nedeni de konaklama süresi ve portföy değişikliği." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya turizminde kemikleşmiş önemli bir portföye sahip olduğunu aktaran Yavuz, Türkiye'ye gelen yaklaşık 16 milyon ziyaretçinin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.