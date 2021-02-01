Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, salgın sürecinde ülke ekonomisine ürettikleri dezenfektanlarla 10 ayda 2 milyon lira ciroyla katkı sağladı. Öğrenciler, kişi başı da yaklaşık 20 bin lira gelir kazandı. Lise, fabrikaları aratmayan performansa imza attı. İsim hakkı alınıp patent başvurusu da yapılan "El-Su" markalı el, yüzey dezenfektanı ve sıvı sabunlarla okul, "meslek liseleri tercih edilmeyen okullardır" algısını yerle bir ederek, Ankara'nın ve ilçenin ilgi gören eğitim kurumlarından biri hâline geldi. Okulun müdürü Samet Bilecen, ilçedeki okul ve kurumların dezenfektan ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp il düzeyine, ardından da Türkiye geneline yayıldıklarını anlattı. Bilecen, "KKTC'deki sınav merkezlerine de dezenfektan gönderdik. Okulumuz, 10 ayda 2 milyon lira ciro yaptı. 350 ton yüzey ile 70 ton el dezenfektanı, 75 ton sıvı sabun ürettik. 10 ton da çamaşır suyu. Ay sonu kârın en az %50'sini öğrencilerimize dağıttık. Bir yılda öğrenci başına toplam 20 bin lira gelir kazandılar. Kimya bölümündeki 42 öğrencimiz, üretimde bilfiil görev aldı. Çevre kuruluşlar, öğrencilerimizi istihdam etmek istiyor, bizle protokol yapıyorlar" dedi.