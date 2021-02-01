Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Karadeniz’in Sakarya Gaz Sahası’nda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulan Türkiye, 2020'de petrol ve doğalgaz üretiminde de önemli başarılara ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Dünyanın Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği 2020’de, Türkiye olarak enerji alanında attığımız adımlarla öne çıktık. Millî Enerji ve Maden Politikamız kapsamında ‘daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir’ diyerek başlattığımız üretim atağı, ham petrol ve doğalgazda devam ediyor. Tüm dünyada düşen üretim ve azalan ekonomik faaliyetlere karşılık, biz ham petrol üretimimizi artırdık” ifadelerini kullandı.

Ham petrol üretiminin 2019’a göre 1,5 milyon varil arttığını açıklayan Bakan Dönmez "2020’de 22,3 milyon varile yaklaştık. Bunun 16,6 milyon varili kamu eliyle çıkarıldı. Doğalgazda da üretim sürüyor. Karada gerçekleştirdiğimiz doğalgaz üretimi 2020’de 450 milyon metreküpü aştı. Yaptığımız yatırımlar, arama ve üretime verdiğimiz önemle, 2020’de ürettiğimiz doğalgaz 457,8 milyon metreküpü aştı" diye konuştu.

Geçen yıl hem Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın hem de devreye alınan ve neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Bakan Dönmez, şöyle devam etti: Amacımız petrolden doğalgaza, yenilenebilir enerjiden madenlerimize kadar, tüm kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmak. Üretimi, enerjinin ana omurgası hâline getirmek. Türkiye’yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi hâline getireceğiz.