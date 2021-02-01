Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdare tarafından 2019 ve 2020'de yapımı tamamlanan, yatay mimariyle üretilen, mahalle kültürünü yaşatan ve vatandaşları tabiatla buluşturan 88 bin 98 konut hak sahiplerine teslim edildi. En çok konutun teslim edildiği bölge 31 bin 31 ile İç Anadolu olurken, Güneydoğu Anadolu'da 21 bin 282, Ege'de 9.906, Karadeniz'de 9.201, Doğu Anadolu'da 6.222, Marmara'da 5.186, Akdeniz'de ise 5.270 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu dönemde en çok konut 4.837 adetle Diyarbakır ve 4.657 adetle Mardin’de yapıldı. Gaziantep'te 3.680, Kayseri'de 3.583, Konya'da 3.425, Niğde'de 3.364, Denizli'de 3.275, Şırnak’ta 3.093 konut tamamlandı.