Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Türkiye’de masaüstü, dizüstü ve ‘All in One’ tipi bilgisayar satışları bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2,2 milyon adete ulaştı. Boğaziçi Bilgisayar raporuna göre bilgisayar satışları dünya genelinde 2019’a göre 40 milyon adet artışla 300 milyon adede ulaştı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl kişi başına internette kalma süresi ortalama 6 saat olarak hesaplandı. Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, şu ifadeleri kullandı: Pandemi dönemi ile birlikte, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma artık hayatımızın bir parçası oldu. Buna bağlı olarak özellikle taşınabilir bilgisayarlardaki satışlar yüzde 65 arttı. Sadece iş bilgisayarlarında değil, oyun bilgisayarlarındaki artış da geçen yıla oranla yüzde 100 oldu. Uzaktan eğitim için tabletlere de talep arttı ve tablet pazarı 2020’yi yüzde 140’lık artışla 710 bin adet satışla kapattı. Evlerimizi ve ofislerimizi bir anlamda eğitim alanlarımız yaptığımızdan ötürü yazıcı, monitör gibi çevre birimlerinde de artış oldu.