Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve işyerlerinden de katılım yapılabilecek.
TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı
01.02.2021 - 15:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyerini vadeli açık artırma ile satışa sunuyor.
Etiketler : TOKİ,
764370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764370.aspx
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