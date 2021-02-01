Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve işyerlerinden de katılım yapılabilecek.

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