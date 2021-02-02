Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kredi kartı sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 75,7 milyon adete ulaştı. Banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı yüzde 13 artışla 188,1 milyona ulaştı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 264 milyona ulaştı. Toplam kart sayısında Türkiye'nin Avrupa liderliği devam etti. En fazla kartlı ödeme, 341 milyar TL ile market-gıda sektöründe oldu. Geçen yıl internetten kartlı ödemede yüzde 37 artışla 260 milyar liraya ulaştığı görülürken, temassız ödemeler yine hijyen amacıyla 2,5 kat arttı. Toplam harcamalarda her iki ödemeden biri kartla yapıldı ve kayıtlı ekonomi yolunda önemli bir aşama gerçekleşmiş oldu.

2020'de kartlı ödemelerin "en"leri ise şöyle:

¥ En fazla kartlı ödeme adedi 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı arefe gününde gerçekleşti.

¥ En fazla kartlı ödeme tutarı 5,5 milyar TL ile 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.

¥ İnternetten en fazla kartlı ödeme 1,9 milyar TL ile 'Muhteşem Cuma' olan 27 Kasım'da gerçekleşti.

¥ 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

¥ Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, günün saat aralığı ise 15.00-16.00 oldu.