Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, insanların konut alımında önlerindeki en büyük engelin yüksek faiz olduğunu vurguladı. Akbal, genel konut satışlarında faizlerin tekrar aşağılara gelmesi hâlinde eski hareketliliğin yeniden yakalanabileceğini, salgının daha fazla uzamamasının da önemli katkı sunacağını kaydetti.

FuzulEv’in bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Akbal, “Türkiye'de orta ve alt gelir grubundaki insanları faizsiz, peşinatsız, kredisiz sistemle ev sahibi yapıyoruz. Sisteme dâhil olan vatandaşımız, her ay zorlanmadan kira öder gibi ödemelerini yaparak banka kredisi ve faizinin getirdiği yüklerle uğraşmadan, güç birliği içeren modelle ev sahibi oluyor. Biz de bu kapsamda artan taleplere cevap vermek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Yıllık 25 milyar lira hacme ulaşan ‘faizsiz konut edinme’ sisteminde 250 bin katılımcı bulunuyor. Artan faiz sebebiyle sisteme ilgi yükseliyor.

Konut satışında yaklaşık 1,5 milyon adetle bütün zamanların rekorunun kırıldığını hatırlatan Akbal, “Küresel krize rağmen bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini, sektörel anlamda da emeklerimizin karşılığını aldığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.