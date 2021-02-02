Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.
Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor
02.02.2021 - 11:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İşte detaylar...
Etiketler : Namık Kemal Üniversitesi,
764560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764560.aspx
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