Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda dünyada birçok ülkeden yatırım alan ve hızlı büyüme gösteren finans ve teknolojiyi bir araya getiren fintek sektörü, pandemiyle daha da önem kazandı.

Türkiye’de ilk elektronik para lisansı alan şirketlerinden biri olan ve geliştirdikleri farklı ürün ve finansal çözümlerle başarı bir büyüme grafiği çizen fintek servis platform sağlayıcısı (FaaS) olarak hizmet veren Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan yatırım aldı.

Yatırımın da etkisiyle Birleşik Ödeme, unicorn olma hedefine güçlü ir şekilde ilerlemeyi ve yurt dışına açılmayı planlıyor. Ayrıca Birleşik Ödeme, yapılan bu yatırım kapsamında OYAK Şirketleri’nin dijital finansallaşma alanındaki projelerinde de stratejik iş ortağı konumunda olacak. 2010 yılında kurulan Birleşik Ödeme, Fibabanka’nın yatırım kolu Finberg’ten de yatırım almıştı.

Yıllık en az iki kat büyümeyi hedefliyor

Verilen bilgiye göre, iş modeli olarak fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak hizmet veren Birleşik Ödeme, kurumlara; e-para dijital cüzdan, sanal veya fiziksel ön ödemeli kartlar, yurtiçi ve yurtdışı para transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/akıllı kasa (PaySafe) çözümleri olarak 5 ana dikeyde çözüm önerileri sunuyor. Türkiye’nin önde gelen kurumlarına kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme, böyece iş ortaklarının konvansiyonel maliyetlerini minimize ederken, mevcut verimliliklerini ve yeni gelir kalemlerini maksimum seviyede artırmalarını sağlıyor. Uluslararası para transferi alanında yüzde 300 büyüyen Birleşik Ödeme, 2020 yılında toplam işlem hacmini 6 milyar TL’ye ve son kullanıcı sayısını ise 3.5 milyon tekil kişiye ulaştırdı. Her yıl ortalamada minimum iki kat büyümeyi planlayan Birleşik Ödeme, Türkiye'de 2021 sonunda işlem hacmini en az 20 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını da 16 milyona çıkarmayı hedefliyor.

“Ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosistemini destekliyoruz”

Birleşik Ödeme'ye yapılan yatırımla ilgili açıklama yapan OYAK Finans Grup Başkanı Emrah Silav, “Türkiye’nin önde gelen markalarıyla yaptığı projelerle, teknolojik altyapısıyla ve güçlü ekibi ile kurumlara ihtiyaçları paralelinde en doğru çözümleri sunan Birleşik Ödeme, globalde ve yerelde önemli yere sahip stratejik iş ortaklıklarını sürdürmeye devam ediyor. Girişim fonlarımız üzerinden gerçekleştirilen yatırım ile hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir finansal teknoloji (FinTech) açılımı yapılmış, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflendi." dedi.

"Global bir şirket olmayı hedefliyoruz"

Birleşik Ödeme Sistemleri CEO’su İlker Sözdinler ise “Fibabanka’dan sonra, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından OYAK’ın finans sektöründeki Portföy Girişim Fonları’ndan yatırım almak bizler adına gurur verici. Yatırımcılarımızın sağladığı destek bizi sektörde ayrıcalıklı kılıyor. Son kullanıcının dijital ve finansal dünyadaki ihtiyaçlarını karşılama anlamında geliştirdiğimiz inovatif çözümlerle kurumların stratejik çözüm ortağı olarak yanında olma, uluslararası genişleme ve unicorn olma hedeflerimize OYAK ile birlikte daha hızlı ilerleyerek hem Türkiye, hem bölgede oldukça başarılı projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert de, “2018 yılında yüzde 100 Fibabanka iştiraki olarak kurduğumuz Finberg ile stratejik yatırımlar yapmak ve yatırım yaptığımız girişimlerle birlikte kendi ekosistemimizi oluşturmak üzere yola çıktık. Bugün bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizi görmek son derece gurur verici. Birleşik Ödeme ile iki yıl önce başlayan iş birliğimizin ne kadar doğru bir adım olduğuna şahit oluyoruz. Birbirimize değer katarak hep birlikte büyümeye, içinde bulunduğumuz ekosistemi beslemeye devam edeceğiz. Kıymetli iş ortağımız Birleşik Ödeme’nin, yeni aldığı yatırımlarla uluslararası genişleme ve Unicorn olma hedefine ulaşacağına olan inancımız tam. Yeni yatırımın tüm sektörümüz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.