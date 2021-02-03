Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mektupta “Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Hukuk ve ekonomi alanında atılacak reform adımlarının, beklenti kanalıyla dezenflasyonist sürece önemli destek sağlanacağı vurgulanan mektupta “Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi; fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır. Para politikasındaki bu sıkı duruş; ülke risk priminin düşmesine, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır. Diğer taraftan şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirliğin artırılması suretiyle, para politikasına güvenin iyileştirilmesi yönünde de adımlar atılacaktır. Sonuç olarak, fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda Merkez Bankası elindeki tüm araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edecektir” denildi.