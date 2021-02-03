Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden verilen ‘T.C. Kimlik Kartı Başvuru Randevusu’ hizmetinin geçen yıl 5 milyondan fazla kullanıldığı bilgisini vererek, “Geçen yıl 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı. Vatandaşlarımız, birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları için randevu alabiliyor, oluşturulan başvuru durumları da e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabiliyor” dedi.