Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden verilen ‘T.C. Kimlik Kartı Başvuru Randevusu’ hizmetinin geçen yıl 5 milyondan fazla kullanıldığı bilgisini vererek, “Geçen yıl 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı. Vatandaşlarımız, birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları için randevu alabiliyor, oluşturulan başvuru durumları da e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabiliyor” dedi.
E-Devlet’ten 8 milyonu aşkın randevu!
03.02.2021 - 03:48 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen ‘T.C. Kimlik Kartı Başvuru Randevusu’ 2020 yılında 5 milyondan fazla kullanıldı.
Etiketler : e devlet,e devlet kimlik randevusu,
764745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764745.aspx
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