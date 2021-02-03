Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL’yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı."