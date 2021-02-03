Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL’yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı."
Bakan Selçuk: 1 milyon 770 bin vatandaşımız borç yapılandırması için SGK'ye başvurdu
03.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk, "SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu" dedi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
764812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764812.aspx
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