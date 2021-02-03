Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karasu Limanı ile Köstence Limanı arasında düzenli Ro-Ro seferleri bugün saat 23.00’da gerçekleştirilecek olan sefer ile başlayacak. Türkiye’den Avrupa’ya açılmış olan yeni ticari hattın ilk seferinin yapılmasıyla Karasu Limanı için tarihi bir gün yaşanıyor. Her iki günde bir düzenli olarak gerçekleştirilecek olan seferlerin iki liman arasında 13 saat süreceği belirtildi. Seferler hakkında bilgi veren IC İÇTAŞ Karasu Limanı Pazarlama Sorumlusu Furkan Atar, yeni ticaret hattının, Türkiye ve Sakarya’nın ihracatı için avantaj sağladığını ifade etti.

"İKİ LİMAN İÇİN TARİHÎ GÜN"

IC İÇTAŞ Karasu Limanı Pazarlama Sorumlusu Furkan Atar “Bugün Karasu Limanı ve Türkiye için tarihi bir gün. Avrupa’ya yeni bir taşıma rotası açılıyor. Karasu Limanı ile Romanya Köstence Limanı arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Seferler 2 günde bir düzenlenecek. Sefer süresi 13 saat, baktığımızda Türkiye’nin ihracatı için önemli bir avantaj sağlıyor. Bulgaristan geçişindeki 3 günü bulan beklemelerin ardından burada baktığımızda 13 saatlik sefer süresi, liman operasyonunu da katarsak 24 saatte Avrupa’ya giriş yapmış olacak Türkiye’den çıkan bir ihracat yükü, bu önemli bir artı” dedi.

"EKONOMİYE ÖNEMLİ BİR KATKI"

Atar “Bu hatla birlikte taşıma maliyetleri düşecek. Bu maliyetlerle tabi daha çok ihracat sağlanacak. Hat için öngördüğümüz ilk yıl 60 bin adetlik bir trafik. Ama Kapıkule-Hamzabeyli istatiğine baktığınızda bu hat daha da yüksek bir potansiyele sahip bu zaman içerisinde ortaya çıkacak. Bugün ilk seferini yapıyor ‘Vasaland’ gemisi ile. Gemimizin kapasitesi 155 adet Ro-Ro ünitesi alabiliyor. Buradan bugün 23.00’da yola çıkacak, 13 saat sonra Romanya’ya ve orada işlemlerini tamamlayacak 2 gün sonra da tekrar Karasu’ya gelecek. Hem ülke hem yerelde baktığımız zaman Karasu için önemli bir ekonomik katkı. Buradaki tır şoförleri bir popülasyon çünkü sürekli buradalar. Geldikten sonra Karasu ekonomisine katkı sağladığını gördük” diye konuştu.