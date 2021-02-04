Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün olumsuz etkilerinden dolayı 2020 yılında birçok ülkeye dış satımda gerilemeler yaşanmasına rağmen Türkiye’nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD’ye ihracatında artış görüldüğünü hatırlatan Terzioğlu, bu trendin süreceğini vurguladı. Terzioğlu, “Amerikalı alım grupları, pandemiyle birlikte yüzlerini Türkiye’ye çevirdiler. Birçok ithalatçı firma Türk üreticilerle bağlantı kurmak için bizimle temasa geçiyor. Bu konjenktör önümüzdeki dönemde de sürecek” dedi.

Pandemi döneminde Türkiye’nin ABD’ye e-Ticaret kanalıyla yaptığı ihracatın ciddi oranda artış gösterdiğine işaret eden Terzioğlu, şöyle devam etti: Çünkü Amerikalılar Çin’le ticareti asgariye indirdi. Çin’den doğan boşluğu önemli ölçüde Türkiye doldurdu. Ayrıca yıllar önce Türkiye’deki ofislerini kapatıp Türkiye’den mal almayı kesen bazı hazır giyim alım grupları da bu dönemde Türkiye’de yeniden ofis açtı ve tekrar Türkiye’den mal almaya başladı. Bu firmaların tekrar Türkiye’de ofis açmaları, uzun vadede Türkiye’nin ihracatını daha da artıracaktır.