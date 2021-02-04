Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde yüzde 35 civarında, güçlü bir kredi artışı sağladığını söyledi. Bunun ekonomiye önemli bir destek olduğunu ifade eden Aydın "Bankacılık sektörü kendisinden bekleneni yaptı. Bununla beraber kredi büyümesinin bazı yan etkileri yaşandı. Bazı krediler üretim, yatırım ve ticaret yerine değişik tasarruf alanlarına gitti" dedi. Aydın, son 2-3 ayda finansal fiyasalarda toparlanma, ekonomik beklentilerde düzelme olduğunu, yılın kalanında bu iyileşmenin devam edeceğini beklediklerini söyleyen Aydın, Son dönemde finansal piyasalarda toparlarma ve kaynak girişi yaşandığını, yeni tasarruf girişinde TL'nin tercih edildiğini gördüklerini, aynı zamanda kamuyu da finanse ettiklerini söyleyen Hüseyin Aydın "Ekonomiye yönelik beklentiler iyi durumda. Faiz oranları ve enflasyonun da yıl içinde düşmesini bekliyorum" diye konuştu.

VERİLER İYİLEŞECEK

Bankacılık sektörünün esnekliği sayesinde ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebildiklerini, salgın sürecinde dünya genelinde sadece Türkiye ve Çin'in byüme kaydettiğini hatırlatan Hüseyin Aydın "Türkiye'nin büyümesinde bankacılık sektörü üzerine düşen katkıyı sağladı. Türkiye'de tasarruflar ve öz kaynaklar, kredi talebini karşılamaya yetmiyor. Aradaki fark TCMB'den veya yurt dışından karşılanıyor. Yabancı para kaynakları TL'ye çevriliyor. Bu işlevi gören piyasalar düzgünce çalışabilmelidir. TL, hem tasarruf etmek için hem de yatırım yapmak için cazip bir para birimi olmalıdır. Çünkü bankalar pasifleri artmadan aktiflerini de artıramazlar" görüşünü dile getirdi.

Ziraat, tarımın %80'ine ulaştı

Ziraat Bankası'nın 1 trilyon TL büyüklüğünde olduğunu, bu yönüyle ülkenin en yüksek bankası olduğunu söyleyen Aydın "Tarım sektörünün yüzde 80'ine varan kısmını finanse ediyoruz. Türkiye'de ceviz ağacı 10 yılda yetişir. 45 gün vadeli mevduatlarla bunu finanse edemezsiniz. Sübvansiyon dışında 160 milyar lira kredi verdik" dedi.

Haciz, el koyma haberleri yanlış

Tarım kredilerinde takip oranının yüzde 1,5 olduğunu, sektör ortalamasının altında bulunduğunu, ödeme güçlüğü halinde erteleme ve taksitlendirmeler yaptıklarını anlatan Hüseyin Aydın "Bizi başka banka veya kredi kooperatiflerle karıştırmasınlar. Haciz, el koyma, satış haberleri gerçeği yansıtmıyor" ifadesini kullandı.

Kamu bankalarında görev zararı yok

Hüseyin Aydın "Bütçede görev zararı olarak görülen ve zaman zaman 'kamu bankalarının görev zararı arttı' şeklinde lanse edilen tutarlar teknik bir tanımdan ibarettir. Kabu bankaları ne görev zararı, ne zarar ediyor. Bu hesabın adı 'çiftçi faiz desteği ödemeleri' olarak düzenlenirse bu yanlış anlama da ortadan kalkar" dedi.

Maaşlar kamuoyu ile paylaşılıyor

Son dönemde maaşlarla ilgili spekülasyonlar hakkında da Aydın "Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin net ücretleri KAP'a bildirilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Bahsi geçen 3 milyon liralık fark, sosyal güvenlik primi kesintisi, ücretlerdten kesinti ve damga vergisi. Yönetim kurulu üyeleri 19 bin 750 lira net maaş, 4 adet de ikramine alır" bilgisini verdi.