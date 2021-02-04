Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayında fiyat artışının da ucuzluğun da en yüksek oranlarda görüldüğü sektör gıda oldu. Ocakta yüzde 26,77 ile en yüksek fiyat artışı mandalinada yaşandı. Mandalinayı yüzde 25,5 zam gören otoban geçiş ücreti izlerken, üçüncü sırada fiyatı yüzde 21,29 artan salatalık yer aldı. Süt ürünlerinden yoğurda yüzde 14,6 zam gelirken, patlıcan da yüksek fiyatıyla sıralamada yerini aldı. Ocak ayında en çok ucuzlayan ürün yüzde 45,79 ile karnabahar oldu. Bu ürünü yüzde 21,17 ile domates, yüzde 17,6 ile ıspanak izledi.