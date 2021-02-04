Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

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