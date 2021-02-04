Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.
Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak
04.02.2021 - 04:54 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Etiketler : Ünye Organize Sanayi Bölgesi,
765033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765033.aspx
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