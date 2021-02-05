Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârlar için yeni tedbir alındı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) kefaletiyle kullanılan düşük faizli kredi borçları ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu, haziran sonuna kadar ertelendi. İçinde bulunduğumuz süreci ekonomimizi en az etkileyecek şekilde atlatmak için el birliğiyle gayret hâlindeyiz. İnşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla kaldığımız yerden çok hızlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi. Buna göre;

¥ Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faiz, kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

¥ Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak.

¥ Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, erteleme kapsamından çıkartılacak.

¥ Erteleme süresince yansıyacak faiz belirlenirken, uygulanan indirim oranları esas alınacak.

¥ Kapsama dâhil olanlara, yeni kredi açılmasını engelleyen hükümler de uygulanmayacak.