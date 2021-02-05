Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ankara 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç; 110 fabrikaya 1.500 eleman aradıklarını, yapım aşamasındaki 80 fabrikanın tamamlanmasıyla bu sayının artacağını söyledi. Ardıç "İmalat sanayiinde kaliteli ve verimli üretim gerçekleştirilebilmesi için, bu sektörde çalışacakların belirli vasıfları taşıması gerekiyor. Biz eğitim merkezlerimizle işsizlerimize meslek öğretmeye, var olan becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. İŞKUR da günlük ücret veriyor. Bu imkanları değerlendirecek, kurslara katılacak kişi bulamıyoruz. İnsanlar imalat sanayiinde çalışmak istemiyor. Bütün OSB’lerin en büyük sorunu ‘aranan eleman’ yokluğu. Bu durum, üretime hazır tesislerin çalışamamasına dahi yol açmaktadır. Şu anda kaynak, torna, elektrik, makine montaj, bakım onarım operatörü ve hidrolik alanlarında acil ihtiyacımız var" diye konuştu.