Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Kadınların altın günlerine benzer bir modelle çalışan ve bu yolla üyelerine küçük tasarruflarla ev ya da araba taahhüdünde bulunan şirketler kanuni altyapıya kavuşacak. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, şu anda sayıları 850’yi geçen ve bazılarının üye sayısı 100 bini aşan bu şirketlere, topladığı paraları amacı dışında kullanmamaları, 50 milyon liralık sermaye güvencesi getirilmesi, vatandaşa verilen ev ya da arabalar için bildirim mecburiyeti getirilmesini öngören kanuni düzenleme hazırlandığını kaydetti. Yapılacak düzenleme ile vatandaşların, fırsatçılar veya dolandırıcılara karşı korunması amaçlanıyor.

PROBLEM YOK AMA ENDİŞE VAR

AK Parti’nin ekonomi kurmayları yaptıkları çalışmanın detaylarını şöyle anlattı: Bu tür şirketlerin sayıları son dönemde çok arttı. Bazılarının bin üyesi var, bazılarının üye sayısı 100 bin civarında. Altın günü mantığı ile hareket ederek sırası gelene ev, araba alınıyor. Bu sistemle çalışan şirketler, vatandaşları gruplar hâlinde bir araya getiriyor. Gruplar ‘Bir ayda 1 milyon lira değerinde 10 kişiye ev alacağız’ diyor. Para toplanıyor ve taahhüt edilen ev ya da araba alınıyor. Şirketlerin şehirlerde büroları bulunuyor. Yani gruplar Türkiye’nin dört bir yanından oluşturuluyor. Bazı şirketler kendi yaptırdıkları evleri bu yolla satıyor. Şirket burada aracı gibi olduğu için yapılan işten komisyon alıyor. Mesela alınan her evde yüzde 10’luk komisyon alıyor. Toplanan paraların başka yerlerde kullanılması gibi durumlar var. Şu ana kadar bir sorun yaşanmamış ama saadet zincirleri gibi bir patlama olmasından endişe ediliyor. Yapılacak düzenleme ile bu tip şirketler kanuni güvenceye kavuşturulacak. Toplanan paralar amacı dışında kullanılamayacak. Evse ev, araba ise araba alınacak, bankada faiz amacıyla kullanılamayacak. Şirketlerin böyle bir faaliyet yürütebilmesi için 50 milyon liralık sermaye şartı getirilecek. Şirketlerin aracılık ettikleri eşya ya da evler ile ilgili bildirim zorunluluğu bulunacak. Bir nevi finansal bir sistem olan bu yöntem yasal güvenceye kavuşturulunca yaşanabilecek sıkıntıların da önüne geçilecek.