Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurdu. Salcomp iş birliği ile Avcılar'da hayata geçirilecek fabrika, yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak. Marka, bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

14 BİN METREKARE ALANDA ÜRETİM

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Türkiye'nin üretim yaptıkları dört ülkeden bir olacağını belirterek "Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz" dedi. En önemli önceliklerinin bulundukları her bölgede katma değer oluşturarak o bölgenin yerel bir parçası hâline gelmek olduğunu vurgulayan Liu “Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim" diye konuştu.

Salcomp Avrupa Direktörü David Chang ise Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

VİVO GEBZE'YE GELİYOR

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri arasında bulunan Xiaomi, İrlanda merkezli analiz şirketi Statcounter'ın verilerine göre, Samsung (yüzde 28) ve Apple'ın (yüzde 27) ardından yüzde 10'luk pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor. Xiaomi'nin yanı sıra dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Oppo ve Tecno da geçen aylarda Türkiye'ye yatırım kararı aldığını ve 2021 yılı içerisinde üretime başlayacaklarını açıklamıştı. Son olarak Çinli Vivo'nun da Gebze'de üretim yapacağı belirtiliyor. Eleman arayışı için online platformlara ilan veren Vivo'nun yatırım kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.