Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi İstatistik Ajansı (BPS) Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte yüzde 2,19 küçüldüğünü belirtti.

Suhariyanto, son çeyrekteki verilerle ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,07 daraldığı bilgisini paylaştı.

Bu arada 2019 yılında yüzde 5,02 büyüyen Endonezya ekonomisinde 2020’deki küçülmeyle 1998’den bu yana ilk kez daralma kaydedildi.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 3,49 ve ikinci çeyrekte yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.