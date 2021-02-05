Gram altının fiyatı yaşadığı büyük düşüşün ardından 411 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde seyrederken bu hafta itibarı ile adeta tepetaklak oldu. İşte 5 Şubat 2021 güncel altın fiyatları...
ATA ALTIN
Alış: 2.751,00
Satış: 2.790,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.743,00
Satış: 2.785,00
GRAM ALTIN
Alış: 411,66
Satış: 411,75
YARIM ALTIN
Alış: 1.343,00
Satış: 1.365,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 672,00
Satış: 683,00
TAM ALTIN
Alış: 2.639,76
Satış: 2.693,48
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 372,89
Satış: 401,31