Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altının fiyatı yaşadığı büyük düşüşün ardından 411 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde seyrederken bu hafta itibarı ile adeta tepetaklak oldu. İşte 5 Şubat 2021 güncel altın fiyatları...

ATA ALTIN

Alış: 2.751,00

Satış: 2.790,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.743,00

Satış: 2.785,00

GRAM ALTIN

Alış: 411,66

Satış: 411,75

YARIM ALTIN

Alış: 1.343,00

Satış: 1.365,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 672,00

Satış: 683,00

TAM ALTIN

Alış: 2.639,76

Satış: 2.693,48

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 372,89

Satış: 401,31