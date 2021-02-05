Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılında kişisel hijyen ürünleri ve tıbbi ürünler büyük ilgi görürken, Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı da geçen yıl 2019'a kıyasla yaklaşık 21,6 kat artarak 244,9 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 135 ülkeye tek kullanımlık tıbbi maske, 116 ülkeye kolonya ihraç etti.

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ve tıbbi ürünlere talep artarken, Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 2019'a kıyasla 21,6 kat artarak 244 milyar 872 milyon 760 dolara çıktı.

Ülkenin 2020'de gerçekleştirdiği tek kullanımlık tıbbi maske ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 123 kat yükselerek 216 milyon 678 bin 896 dolara çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Tıbbi maske ihracatı 2019'da 1,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Tıbbi maske en çok Almanya'ya satıldı

Geçen yıl Türkiye'de üretilen tek kullanımlık tıbbi maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31,4 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 25 milyon dolarla Fransa, 13,9 milyon dolarla Libya, 13,8 milyon dolarla Çin, 12,1 milyon dolarla Romanya takip etti.

Türkiye'den 2020'de en çok tıbbi maske satın alan diğer ülkeler İngiltere, Hollanda, İspanya, Kuveyt ve İtalya oldu.

Maske ithalatı da 27 kat yükseldi

Öte yandan, Türkiye 2020'de 23,8 milyon dolarlık tıbbi maske ithal etti. Söz konusu rakam 2019'a göre 27 kat arttı.

Geçen yıl 48 ülkeden maske ithalatı yapıldı. En çok tek kullanımlık maske satın alınan 5 ülke Mısır, Çin, Almanya, Moldova ve Bulgaristan oldu.

Almanya, Türk kolonyasının da en büyük talibi

Türkiye'nin kolonya ihracatının tutarı da 2020'de yıllık bazda 2 kattan fazla artarak 28 milyon 193 bin 864 dolar oldu. Bu rakam 2019'da 9,1 milyon dolar düzeyindeydi.

Geçen yıl Türk kolonyasını en çok satın alan ülke 7,6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 3,7 milyon dolarla Hollanda, 2,4 milyon dolarla Irak, 1,6 milyon dolarla ABD ve 1,6 milyon dolarla İngiltere izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin kolonya ihracatında öne çıkan diğer ülkeler Suudi Arabistan, Türkmenistan, Belçika, Fransa ve İran oldu.

2020'de Türk ihracatçıların sattığı kolonyanın miktarı 6 bin 952 tona ulaştı.

Kolonya ithalatında düşüş trendi

Kolonya ithalatı ise 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 azalarak 2,1 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl Türkiye 17 ülkeden kolonya ithal ederken, en çok kolonya satın alınan ülkeler İngiltere, Almanya, Polonya, İsviçre ve Irak oldu.