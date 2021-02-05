Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağbal, "Enflasyon patikası üzerinde yakın vadede öngördüğümüz yukarı yönlü risklerin önemini koruyacak olması ve patikanın beklenen eğimini dikkate aldığımızda bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemekte" dedi.

Yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planlarının olmadığını ifade eden Ağbal, harcanan döviz rezervlernini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklanı ifade etti. Ağbal, merkez bankasının amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı.

TCMB Başkanı, piyasalara TCMB'nin politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini ifade etti.