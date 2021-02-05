Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
05.02.2021 - 14:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.
Etiketler : pendik belediyesi,
765365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765365.aspx
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