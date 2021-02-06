Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale 1915 Köprüsü’nde ana kabloların çekilme işlemleri başlarken, çalışmaları yerinde ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün yıllık 567 milyon lira tasarruf sağlayacağını söyledi. 'Asırların hayali' için geri sayımın başladığını söyleyen Karaismailoğlu "Artık ana kablo montajına başlıyoruz. 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğunu, birçok üstünlükleri bulunduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılacağını ifade etti. Bölgedeki rüzgâr hızları dikkate alınarak tasarlanan köprünün en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edildiğini de ifade eden Karaismailoğlu'nun verdiği bilgiye göre Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 gerçekleştiğini, kedi yolu döşeme ve yan korkulukların montaj çalışmaları sonlandı. İtme-sürme metoduyla çalışmaları süren 680 metre uzunluğundaki Asya viyadüğü yüzde 96 fiziki gerçekleşmeye ulaştı. Otobanları tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün da dâhil olduğu 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sonra Çanakkale 1915 ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun devreye girmesiyle Marmara Otoyol entegrasyonu da tamamlanmış olacak ve Marmara ringi tamamlanacak.

TASARRUF NASIL SAĞLANACAK?

1915 Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen, ancak bekleme süresiyle zaman zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'dan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Böylece yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarrufu 102 milyon liraya ulaşacak ve her yıl 567 milyon lira tasarruf sağlanacak.

SİMGELERİ ÇOK DEĞERLİ

l 334 metre ile dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü.

l 318 metrelik çelik kuleler, 18 Mart 1915'i işaret ediyor.

l İki kule arasındaki 2023 metre, cumhuriyetin 100. yılına işaret.