Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının yararlandıkları stopaj istisnasının düşürüldüğünü duyurdu.
Pekcan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Pandemi’den dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldü. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan: Stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldü
06.02.2021 - 13:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartının 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldüğünü bildirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının yararlandıkları stopaj istisnasının düşürüldüğünü duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
765586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765586.aspx
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