Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’ne (CERN) Türk iş dünyası damga vurdu. Bugüne kadar 35 Türk firması CERN’den ihale alırken son olarak yerli bir teknoloji firması büyük hadron çarpıştırıcısında elde edilecek verileri, ana server’lara taşıyacak fiber optik kabloların ihalesini kazandı.

‘TÜRK MALI’ DAMGASIYLA ÜRETİLECEK

SAMM Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Mustafa Akşit, CERN tedarikçileri arasına girmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek “TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi ile daha önce başlattığımız onay ve ihale süreçleri başarıyla tamamlandı 27 ülke ile yarışarak ihaleyi biz kazandık. Bu kapsamda fiber optik kablo ve aksesuarları temini için CERN ile 3+4 yıllık bir sözleşme imzaladık. Sözleşmeye göre Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu teknoloji fabrikalarımızda, gerekli ekipmanı CERN teknik ihtiyaçlarınae uygun bir şekilde ‘Türk malı’ damgasıyla üreteceğiz” diye konuştu.

SANİYEDE 40 MİLYON YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FOTOĞRAF

10 Eylül 2008’de başlanan büyük hadron çarpıştırıcısında kurulan, bilim ve tarih için büyük önem taşıyan deneylerde saniyede 40 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekildiğini söyleyen Akşit, “Üretimini yapacağımız fiber optik kablo ve aksesuarlar da bu deneyde veri aktarımı için kullanılacak. Bu hayli yüksek veri ise ancak fiber optik kablolarla, diğer bir deyişle bizim uzmanı olduğumuz fiber optik çoklu konektörler ile taşınabilecek. İleri teknoloji ürünlerimiz aynı zamanda nükleer tepkimelere karşı da dayanıklı olarak üretiliyor. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.