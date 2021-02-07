Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada teşvik ve aşılarla risk iştahının artması ve içeride TCMB’nin sıkı politikasıyla dolardaki düşüş, altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Analistler, zaman zaman tepki alımları gelebileceğini ancak mevcut şartlarda ve kısa vadede fiyatlarda kalıcı yükselişin beklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Kuyumcular ise “Açıkçası bizler de bu kadar düşeceğini beklemiyorduk. Koronavirüs aşısının piyasaya çıkmasının bunda etkisi var. Yatırımcılar üzüldü belki fakat borcu olan ve düğün yapmak isteyenlerinin işine yaradı. Fiyatların düşmesiyle özellikle bu gruptan altın alanlar var. Birkaç ay sonra altın fiyatları yeniden yükselebilir. Şimdi almanın tam zamanı. Bu seviyelerin çok da altına düşmez artık. Yatırım yapmak isteyenler de alıp sabırla beklerseler, altın tekrar eski zirveyi görecek, belki de geçecek” diyor.