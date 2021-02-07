Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teslimlerine yıl içinde başlanacak 777 bağımsız bölümün yer aldığı projede; ofisler 700 bin TL’den, dükkânlar 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor. İSTİM Tuzla; Betatrans AŞ ve Kadimyapı AŞ ortaklığında, bölgenin lojistik, üretim ve depolama ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Ofis, sanayi ve ticaret kompleksi olarak dikkat çeken proje; ileri teknolojisi, yüksek enerji altyapısı, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesi, kat yükseklikleri ile, firmaların gelişimini destekleyen özelliklere sahip. Projede ofislerin büyüklükleri 87-100 metrekare, dükkânların ise 100-300 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Alıcılara yüzde 25 peşinat ve 36 ay sıfır faiz avantajı da sağlanıyor. E5 Karayoluna 400 metre cephesi bulunan İSTİM Tuzla; sahile, marinaya, Pendik Ro-Ro Limanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığıyla öne çıkıyor.