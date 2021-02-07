Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat sektöründe 30 yıllık deneyimi ve markalı konut projeleriyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan İhlas İnşaat Grubu, 2021'de de yeni teslimatlara hazırlanıyor. Devam eden üç projede de bu yıl oturum başlıyor. Bu kapsamda Ispartakule’de "Bizim Evler 8", Beylikdüzü’nde "Marmara Evleri 4" ve Büyükçekmece’de "Bizim Evler Güzelce" projelerinde, 30 Haziran 2021'den itibaren daire teslimlerine başlanacak. İhlas İnşaat Grubu, her üç projedeki son daireler için önemli bir kampanya da başlattı.

AYRICALIKLI PROJELER

"Bizim Evler 8" ile Ispartakule’deki sekizinci projesini tamamlayan İhlas İnşaat Grubu; Türkiye'de aynı lokasyonda bu kadar projeyi hayata geçiren tek şirket ve marka oldu. "Marmara Evleri 4"ün bulunduğu Beylikdüzü’nde de İhlas İnşaat Grubu, daha önce 5.000'i aşkın teslimata ve üç projeye imza attı. İhlas İnşaat Grubu'nun önceki projelerinden daire alanlar her anlamda çok kazançlı çıktı. Şirket, birinci sınıf inşaat kalitesinin yanı sıra huzurlu, nezih ve ayrıcalıklı aile hayatı konseptine de önem veriyor. Projelerinde 1+0 veya 1+1 daireler yer almıyor. İnşa ettiği sitelerde, kalıcı ve iyi komşuluk ilişkileri tesis ediliyor. Bu sebeplerden dolayı Bizim Evler ve Marmara Evleri markalı konut projelerine talep her zaman çok yüksek oluyor. Tam da bu noktada, projelerin yatırım değeri kendiliğinden ortaya çıkıyor. İhlas İnşaat Grubu markalarını bilen, takip eden yatırımcılar da kazanıyor.

KALİTELİ KONUTLAR

İhlas İnşaat Grubu; her üç sitede de teslimat öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Dairelerde trend olan, en kaliteli ürünler kullanılıyor. Mutfakta ankastre setler, salonlarda ‘inverter’li klimalar, mutfak ve banyolarda birinci sınıf mobilya ve armatürler, üst düzey kaliteyi, konforu ve ayrıcalığı yaşatacak tarzda dizayn edildi. Dairelerde geniş ve kullanışlı balkonlar mevcut. Çamaşır ve kurutma makinesi için de ayrı bölümler bulunuyor. Her daire için özel tahsisli, kapalı otoparklar da var. Ayrıca ikinci araçlar ve misafir araçlar da düşünüldü. 24 saat tam beslemeli jeneratör desteği ile site sakinleri muhtemel kesintilerden de etkilenmeyecek.

SOSYAL DONATILAR

Projelerde tıpkı bir tatil köyü gibi sosyal donatı alanları da sunuluyor. Geniş peyzajların yer aldığı projelerde; kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlara özel fitness salonu, hamam, sauna, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit ve taziyeevi yer alıyor.

CADDE MAĞAZALARI

Bizim Evler 8, Marmara Evleri 4 ve Bizim Evler Güzelce projeleri; işlek lokasyon ve geniş bulvarlar üzerinde konumlanıyor. Bu avantajdan yararlanarak, üç projede de yol boyu cadde mağazaları konsepti hayata geçiriliyor. Böylece site sakinleri, evlerinin yanı başında alışveriş keyfi yaşayacaklar. Dükkânların büyük çoğunluğu bodrum, zemin ve asma kattan oluşuyor. Mağazalara gelecek olan müşteriler için geniş otopark imkânları da mevcut.

SON DAİRELER SATIŞTA

İhlas İnşaat Grubu, üç projede de son daireler için farklı ve avantajlı alım fırsatı sunuyor. Şubat ayında "Erken Bahar Kampanyası" başlatıldı. Bu kapsamda konut alıcılarına üç farklı ödeme imkânı sunuluyor:

*Kredi kullanarak veya nakit alımlarda, liste fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak ve 120 aya kadar vade imkânı sunulacak.

*Yüzde 20 peşinat, kalan kısmı da firma bünyesinde senetle 24 ay vadede satışa sunulacak.

*Yarısı nakit, yarısı teslimatta 120 ay vadeli kredi ile ödenecek şekilde farklı bir seçenek de olacak.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BİZİM EVLER GÜZELCE

Büyükçekmece'nin en büyük projesi olarak öne çıkan Bizim Evler Güzelce; Marmara Denizi manzaralı, sahile ve marinaya yürüme mesafesinde, az katlı yapılaşması ile dikkat çekiyor. 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşan proje; E-5 cepheli cadde dükkânlarıyla bölgenin de ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda inşa edildi. 60 bin metrekarelik peyzaja sahip projede kapalı yüzme havuzu, bisiklet yolu, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları da bulunuyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE MARMARA EVLERİ 4

İhlas İnşaat Grubu, "Marmara Evleri 4" projesini Beylikdüzü’nün en nezih lokasyonunda, E-5 Kara Yolu ile Marmara Denizi arasına konumlandırdı. 44 dükkân ve 640 konutun yer aldığı Marmara Evleri 4’de; daire büyüklükleri 126 ile 204 metrekare arasında değişiyor. Ulaşım açısından avantajlı konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı olan E-5 Kara Yolu, TEM Otoyolu, eğitim kurumları, sahil, marina ve AVM’lere yakınlığı ile öne çıkıyor.

ISPARTAKULE'DE BİZİM EVLER 8

Daha önce 7 etabın inşa edildiği Ispartakule bölgesinde bulunan Bizim Evler 8 projesi; kaliteli işçilik, birinci sınıf malzeme ve ileri teknoloji kullanılarak tamamlanıyor. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret AŞ tarafından hayata geçirilen Bizim Evler 8’de; iki blokta 236 daire ile 29 cadde mağazaları ve sosyal tesisler yer alıyor.



